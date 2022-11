Place du commerce. De nouveaux magasins dans l'agglo de Rouen

À Rouen comme à Bihorel, les commerces fleurissent. Voici les deux petits nouveaux rouennais : la gaming house Dreamland et la boutique Levi's. Les Bihorellais peuvent eux aussi se réjouir, puisque la micro-boulangerie La Bouldam a officiellement ouvert ses portes dans la commune.

Jeux vidéo, jeans et brioches tressées

Dreamland, c'est le nom de la nouvelle gaming house qui a ouvert au 18 rue Saint-Eloi à Rouen. Il s'agit d'un espace dédié aux jeux vidéo, au divertissement et à la compétition de gaming. Quelques rues plus loin, au 41 rue du Gros-Horloge à Rouen, la boutique Levi's vient de remplacer l'enseigne Cosmoparis. On y retrouve les classiques de la marque, à savoir : des jeans, des vestes et des accessoires. À Bihorel, la micro-boulangerie La Bouldam a été créé par Cyril Hervieux. Il propose des pains et autres viennoiseries faites maison.