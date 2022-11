Tennis de table. Une recrue de talent pour le SPO

Intégré depuis ce début de saison dans l'équipe, l'international hindou, Harmeet Desaï, n° 122 mondial, est fier de défendre les couleurs rouennaises : "Je suis content de jouer à Rouen, dans la plus haute division française, c'est le deuxième plus haut championnat en Europe, après le championnat Allemand." Repéré par le coach du SPO Stéphane Hucliez, Harmeet a déjà joué deux ans en Pro B, à Roanne, avant d'accepter la proposition du club rouennais. "C'est une bonne évolution pour moi de jouer à Rouen."

Jouer à plus haut niveau lui donne de nouvelles perspectives. "On va emmener Rouen aux play-off ", déclare Harmeet qui a battu le n° 19 mondial, Lim Jonghoon, lors de la dernière grosse rencontre du SPO face à Jura-Morez, au Kindarena de Rouen le mardi 8 novembre, son premier match pour le club. Et le joueur hindou ambitionne d'atteindre le top 50 mondial et de passer trois tours de qualification au prochain championnat individuel WTT.

Harmeet au sein

de l'équipe du SPO Rouen

L'équipe du SPO compte cinq joueurs, avec en tête Robert Gardos. Les quatre autres joueurs, du même niveau, devront jouer au moins huit matchs pour pouvoir participer aux play-off pour le titre de champion de Pro A Messieurs. Cette équipe permet donc au coach Hucliez de composer son jeu en fonction de l'équipe adverse. "Harmeet est plus à l'aise face à un joueur plus fort que lui, c'est un joueur qui attaque. Il a un bon revers et un bon service. C'est un joueur important pour relancer l'équipe dans la rencontre." Mais il reste, tout de même, quelques points à travailler avec le joueur : "Il faut qu'il ait un état d'esprit plus combatif pour concrétiser les matchs et assurer sa victoire."

Les ambitions pour cette saison

Le coach a de grandes ambitions pour son équipe de Pro A. "On se concrétise sur la saison actuelle. On souhaite se positionner dans les quatre premiers à la fin du championnat pour accéder aux play-off. Être premier durant le championnat ne nous apportera rien, ce sont durant les play-off que tout se jouera pour le titre."

À l'heure où nous écrivons cet article, les Coyotes du SPO Rouen tennis de table sont en tête du classement avec 12 points, soit trois victoires pour deux défaites après cinq journées de championnat.