Près de Saint-Lô. Les sapeurs-pompiers engagés sur une maison totalement embrasée

Un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation route de la Chapelle à Agneaux ce lundi 14 novembre, vers 21 h 30. La maison était totalement embrasée à l'arrivée des secours.

Trois engins de lutte contre les incendies et 25 sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Lô, Canisy, Marigny et Carentan ont été engagés sur ce sinistre, qui n'a pas fait de victime. Les causes du sinistre restent à déterminer.