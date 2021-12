National : derniers réglages avant la reprise pour le FC Rouen et l’US Quevilly

Lors de leur dernier match amical, le samedi 23 juillet, les joueurs d’Eric Garcin se sont rendus à Fauville-en-Caux afin d’y affronter Ivry (CFA) lors d’un match amical devant près de 400 spectateurs. La rencontre s’est soldée par une victoire des Haut-Normands sur le score de 2-1. Un match amical était prévu contre Cherbourg, mais a finalement été annulé par les joueurs du Cotentin. Les Rouges et blancs procèdent aux derniers réglages avant le premier match de National qui les opposera à Besançon le 6 août.

De l’autre côté de la Seine, l’US Quevilly est également en pleine révision. Après deux premiers matchs plutôt convaincants face à Beauvais (victoire 2-1) et Cherbourg (match nul 2-2), les Jaunes et noirs se sont inclinés samedi 23 juillet face à Oissel, 1-0 sur penalty. Les Canaris affronteront le Stade Malherbe de Caen (Ligue 1) mercredi 27 juillet. Un test de haut niveau en perspective.

(Photo FC Rouen / J-F. Damois)