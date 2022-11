[Reportage] Calvados. Football et arbitrage : raviver la flamme

Les arbitres de football sont trop peu nombreux dans le Calvados. Selon le District, il en manque une quarantaine pour obtenir un confort idéal, et, selon la Ligue de Football de Normandie, 150 nouveaux sifflets seraient les bienvenus. Mais s'ils sont de moins en moins nombreux à plonger dans le grand bain, certains font régner l'ordre sur les pelouses depuis de nombreuses années, avec toujours la même passion. Maxime Simon ne cache pas sa "petite fierté", quand il revêt l'écusson sur son habit d'officiel. S'étant lancé pour "prendre de la maturité et des responsabilités", il accorde beaucoup d'importance à l'entraide entre arbitres. Lui a commencé en 1991. Arbitre de troisième division en Roumanie, Danut Sacuiu rejoint la France en 2011. Ses diplômes n'ont plus aucune valeur, tout est à recommencer, mais peu importe, il est bien trop passionné pour renoncer. "J'arbitre plusieurs matchs par semaine. Rencontre officielle ou amicale, de jeunes, de vétérans, de seniors, peu importe. J'ai toujours la même envie !", clame-t-il. Celui qui compare son rôle sur les pelouses à celui d'un manager souhaite transmettre sa passion le plus possible, toujours avec son grain de folie. "Un jour, le président du club sortait du travail pour voir son fils jouer. Il était en costard, mais je lui ai donné le drapeau et lui ai dit 'allez, tu es mon arbitre assistant'."

Lui aussi a commencé en 1991. Mikaël Lesage arbitre en Ligue 2, au niveau professionnel. "On peut débuter ce métier par hasard, un peu comme moi, mais on ne peut pas y rester sans une passion démesurée", formule-t-il. À 47 ans, il ne se lasse pas d'être le garant des lois du jeu. "Tant que le sac n'est pas trop lourd à mettre dans la voiture, c'est que l'envie est toujours là", illustre le Falaisien. Cantonné au monde professionnel, il ne perd pas de vue le monde amateur, et sait "à quel point il est difficile de s'y inscrire désormais".

Ambiance dégradée

Constat partagé par tous les acteurs. "On a des jeunes qui commencent et qui arrêtent au bout de deux matchs, ils sont dégoûtés par l'ambiance générale, affirme Bertrand Voisin, président du District du Calvados. On demande aux clubs de faire de la prévention, de dire aux spectateurs et aux parents de respecter l'arbitre." "Il faut dépassionner le débat", poursuit de son côté Pierre Leresteux, président de la Ligue de Football de Normandie. Il reconnaît volontiers qu'arbitrer une rencontre devient de plus en plus difficile. "Même les bénévoles se font allumer sur le bord des terrains. Ce sont parfois les spectateurs qui nous font perdre des arbitres." Maxime Simon, président de l'UNAF14, l'Union nationale des arbitres français, pointe aussi les "parents qui braillent" sur le bord de la pelouse. Il est notamment connu pour ne pas hésiter à stopper les rencontres s'il sent que la sécurité de quiconque n'est pas assuré. L'image négative du foot amateur n'est pas qu'un fantasme, et il essaye à sa manière d'accroître la protection des arbitres. Pour lutter contre ce fléau et stopper la pénurie, les acteurs se plient en quatre pour trouver des solutions.