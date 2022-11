Rouen. Au cours d'une interpellation, le chien du suspect attaque celui des policiers

Les faits se sont produits aux alentours de 2 heures du matin dimanche 13 novembre, rue Newton, dans les Hauts de Rouen. Un témoin a aperçu une personne dans la rue, avec un fusil. Alertés, les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) ainsi que la brigade canine se sont rendus sur place. Ils y ont vu un homme de 29 ans, cagoulé, tentant de dissimuler une carabine sous un véhicule. Les policiers se sont approchés du suspect pour effectuer un contrôle d'identité.

Le chien du suspect agressif

Le chien de l'homme, âgé de 29 ans, qui n'était pas tenu en laisse, s'est approché des policiers de façon agressive. L'un d'eux a utilisé son taser pour faire reculer l'animal, mais sans le toucher. Le chien, un American staffordshire, s'est approché de celui des forces de l'ordre, muselé et tenu en laisse, et l'a mordu au niveau du cou.

Il vient en aide aux policiers

Le suspect est venu en aide aux policiers pour lui faire lâcher prise. Mais malgré son intervention, son chien a tout de même mordu celui des policiers au niveau de la patte. Les forces de l'ordre ont donc utilisé leur arme au niveau de la cuisse de l'American staffordshire, sans le toucher, pour qu'il arrête de mordre le chien de la brigade canine. Blessé au cou et à la patte, le chien des forces de l'ordre a dû être transporté à la clinique vétérinaire de garde et a été suturé au niveau de la patte. Il a ensuite été récupéré par les policiers.

Le mis en cause, qui détenait une carabine de petit calibre, était alcoolisé. Il a été interpellé par les forces de l'ordre pour détention du port d'arme de catégorie C. Il a ensuite été placé en garde à vue. Quant à son American staffordshire, il s'est enfui et n'a pas été retrouvé.