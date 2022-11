La Neuville-Chant-d'Oisel. Camille Mouquet quitte son poste de commercial et mise sur les box apéro

Nouveau métier, nouveau projet. Camille Mouquet, 36 ans, vient de se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Au bout de 13 ans en tant que commercial chez Nissan à Rouen, le chef d'entreprise de La Neuville-Chant-d'Oisel ne vend plus des voitures mais des box apéritives. Il a créé son entreprise en juin : La Manœuvre 4P, pour "pain, pâté, pinard et 'péritif", souligne-t-il en souriant.

"J'avais envie de faire autre chose"

Camille avait déjà pensé à l'entrepreneuriat, mais "il me manquait l'idée. En faisant un bilan de compétences il y a plus d'un an, cela m'a amené à me concentrer sur ce que j'aime : la bonne nourriture, les repas entre amis ou en famille". C'est comme ça que lui est venue l'idée d'entreprendre et de créer des box apéritives. Avec ce concept, ce bon vivant souhaitait "faciliter la vie aux clients pour qu'ils aient tout sous la main, comme du pâté, du vin et des croûtons pour passer un bon moment". Après 13 ans en tant que commercial dans l'automobile, "j'avais envie de faire autre chose". Ce qui l'anime, "ce sont les bons produits et le partage, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon travail". C'est ainsi qu'il a créé six box apéritives disponibles sur le site internet de La Manœuvre 4P : la box du mois, Vegan, Ça match, Girl power, la Rustique et la Romantique. Dans chacune d'elles, les produits sont soigneusement sélectionnés. "Je travaille avec des artisans 100 % français et la plupart du temps locaux." Dans la box Ça match, Camille Moquet ajoute notamment de la bière locale, la BarbouZ, distillée à Pavilly. Dans toutes les box excepté la végane, on retrouve du pâté, du saucisson, un tartinable type tapenade, compotée de légumes ou houmous, des chips et des croûtons de pain. C'est de son domicile que Camille Mouquet confectionne ses box apéritives. "Je suis multi-casquette. Je gère le stock, la logistique, le commerce et l'envoi des box aux clients de chez moi."

Autodidacte, l'entrepreneur démarche lui-même les producteurs. "C'est un travail de fourmi. Je me renseigne sur Internet sur ce qu'ils proposent puis je les contacte. C'est la partie qu'on ne voit pas. Ça prend du temps, mais c'est important pour moi que les produits soient bons." Des boissons alcoolisées comme du vin et de la bière font aussi partie des box de La Manœuvre 4P. "Pour commander, il faut créer un compte et préciser sa date de naissance, ce qui permet aussi de filtrer les mineurs. Ensuite, vous choisissez votre box puis le lieu de réception du colis, à domicile ou en point relais". Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, le Normand compte bien séduire les gourmands.

