Le Mont-Saint-Michel. La Merveille à l'heure des économies d'énergie

Les économies d'énergie, toutes les communes de la Manche s'y mettent, y compris Le Mont-Saint-Michel, où plusieurs mesures sont déjà déployées, aussi bien à l'abbaye et sur le rocher, qu'à la Caserne et au centre d'information des touristes. Ce choix d'économie a été fait devant la hausse des coûts, mais aussi pour l'environnement par l'établissement public du Mont Saint-Michel.

Les lumières de l'abbaye vont ainsi être éteintes de 22 h 30 à 6 heures du matin, tandis qu'il n'y aura plus du tout d'éclairage sur les voiries et les parkings à la Caserne. "Pour celles et ceux qui se sont baladés à proximité du Mont Saint-Michel le soir dans la baie, ou depuis le Mont, nous voyions jusqu'à présent un halo lumineux au-dessus des parkings. Nous avons considéré qu'il fallait stopper ce halo lumineux, notamment parce qu'il impactait l'esthétique de la baie du Mont Saint-Michel de nuit, mais aussi les habitats naturels pour les espèces de la faune et de la flore", explique Thomas Velter, le directeur de l'établissement public gestionnaire du lieu. Il poursuit : "Le ciel depuis le Mont Saint-Michel est en général relativement dégagé, mais ce sera encore plus remarquable."

D'autres mesures à venir

Ces économies ne sont pas quantifiées pour le moment, le gestionnaire des parkings du Mont, Transdev, venant de quitter le site. D'autres mesures sont également envisagées : couper l'eau chaude dans les sanitaires des agents et pour le public ou encore encourager les déplacements à vélo pour les agents. L'établissement public va aussi acheter des voitures électriques lors du renouvellement de la flotte de véhicules.