Caux Seine Agglo. Testez vous-même votre isolation thermique

Alors que nous venons de rallumer nos chauffages dans nos maisons, comment être sûr que notre habitation est bien isolée ? France Rénov', le guichet unique de la rénovation énergétique de Caux Seine Agglo, accompagne les habitants de son territoire dans cette démarche. Il est possible d'emprunter une mallette énergétique qui contient tous les instruments nécessaires à l'établissement d'un diagnostic complet, à savoir : une caméra thermique (pour repérer les fuites de chaleur), deux wattmètres (pour mesurer la consommation d'électricité de nos appareils), un humidimètre avec thermomètre infrarouge (pour mesurer la température ambiante et l'humidité dans l'air) et un sac débitmètre (pour mesurer le débit des robinets).

Un prêt à la demande

Le prêt de la mallette "énergie" se fait sur réservation (au 02 32 84 40 13 ou sur francerenov@cauxseine.fr, en fonction des disponibilités du matériel), en semaine ou le week-end. Si vous détectez des problèmes, un conseiller France Rénov' peut vous proposer gratuitement un rendez-vous pour trouver des solutions personnalisées.