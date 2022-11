Consommation. Michel-Edouard Leclerc craint "un tsunami d'inflation"

Ce mardi 8 novembre, Michel-Edouard Leclerc, invité au micro de RMC/BFMTV, a exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle hausse des prix. Selon lui, "l'inflation n'est pas que passagère. Celle qui se prépare avec les nouvelles négociations [avec les industriels] autour de Noël est à deux chiffres [...]. On va vers un tsunami d'inflation". Pour rappel, l'inflation a été évaluée à 6 % en un an par l'INSEE au mois d'octobre.

Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL): "L'inflation n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare est une inflation à deux chiffres" pic.twitter.com/eNB7l0vNoi — BFMTV (@BFMTV) November 8, 2022

Le chef de E.Leclerc a détaillé les hausses réclamées : "Les conserves de légumes 17,74 %, les huiles et assaisonnements 15,08 %, les conserves un peu plus de 20 %, le café plus de 10 %, le petfood [nourriture pour animaux] 41 %, les féculents 10,83 %, la volaille 13 % et le papier continue d'augmenter de 11 %."

Les distributeurs doivent négocier avec les industriels régulièrement selon la loi. Si les premiers estiment les demandes de hausse injustifiées, les industriels mettent en avant l'augmentation des prix des denrées, qui coûtent plus cher à produire depuis le début de la guerre en Ukraine. Michel-Edouard Leclerc explique : "Le grand risque, c'est la baisse en volume voire la récession. Jusqu'à Noël, le marché est porteur. Mais après, avec cette crainte d'inflation massive, j'ai très peur d'une récession en janvier-février."