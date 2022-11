Calvados. Un promeneur se brûle en ramassant un caillou qui était en fait du phosphore

Un caillou plutôt dangereux. Le mardi 1er novembre, un promeneur arpente les plages du Débarquement dans le Calvados, à Saint-Côme-de-Fresné, près d'Arromanches-les-Bains, avec sa famille, quand une pierre attire son attention. "J'ai vu une pierre, particulièrement originale, d'un rose intense, vraiment magnifique. Je l'ai ramassée", détaille-t-il au Parisien. Mais rapidement, tout ne se passe pas comme prévu. Alors qu'il décide d'emporter la pierre en la mettant dans la poche de sa veste, voilà qu'elle s'embrase. "J'ai plongé très vite ma main dans ma poche, mais je me suis brûlé les doigts." Le caillou était en fait une bille de phosphore.

Ses gants et un bout de son jean sont carbonisés, il est brûlé au deuxième degré à la cuisse et aux doigts. Ce bout de phosphore date de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'une munition américaine. Le phosphore s'enflamme lorsqu'il est au sec et au contact de l'air.

La préfecture a profité de l'incident pour rappeler les précautions à prendre, et notamment de ne pas toucher ces pierres. Si vous tombez sur une de ces pierres, prenez-la en photo et contactez les forces de l'ordre, qui enverront des démineurs.