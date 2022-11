Caen. Découvrez le programme du Croq' Festival

Depuis le vendredi 4 et jusqu'au dimanche 20 novembre, le Croq' Festival prend place à Caen. Cet événement qui met en avant la gastronomie normande propose de nombreuses animations afin de promouvoir les savoir-faire locaux. Au menu : le traditionnel Croq' Gourmand, qui se tiendra vendredi 18 et samedi 19 novembre à l'hôtel de ville. Plusieurs chefs de cuisine et exposants seront présents afin d'honorer la gastronomie normande en proposant des dégustations. Le 18 novembre au soir, se tiendra la finale du concours culinaire interquartier regroupant les meilleurs cuisiniers amateurs de la ville. Le marché des enfants fait son retour, également durant ces deux jours, à l'église du Vieux-Saint-Sauveur. Objectif, apprendre aux enfants à bien manger.

Des incontournables

et des nouveautés

Et durant le Croq' Festival, les écoles caennaises sont mises à contribution, avec un programme pédagogique dédié. Près de 1 000 écoliers participeront notamment aux animations Croq' Gourmand le jeudi 17 novembre, avec un menu scandinave, ou aux différents ateliers qui s'étaleront sur tout le mois de novembre. Le festival propose également une visite à savourer au Musée des Beaux-Arts le jeudi 17 novembre, à 18 h 30.

Pour honorer ce premier Croq'festival, de nombreuses surprises ont été mises en place. Samedi 12 et dimanche 13 novembre, devant la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, se tiendra Croq' Suédois, l'occasion de découvrir la gastronomie suédoise. Une nuit toquée est organisée le jeudi 17 novembre, à l'hôtel de ville : une soirée de challenges regroupant différents ateliers, battles et quiz culinaires, avec en point d'orgue, la course des garçons de café du lycée hôtelier François-Rabelais. Croq' Broc envahira l'hôtel de ville le dimanche 20 novembre. Ce grand vide-vaisselier est ouvert à tous. Les inscriptions seront possibles depuis le lundi 7 novembre à l'adresse mail : croqbroc@gmail.com. Un brunch et un thé dansant vont permettre aux visiteurs de poursuivre leur visite.

Pour la troisième fois, le photographe culinaire Patrick Rougereau, exposera à Caen. Ses nouvelles créations, à travers l'exposition "Imaginaire", sont à voir en avant-première, à l'hôtel de ville, jusqu'au 5 janvier 2023. "C'est toujours particulier d'exposer à Caen, cette ville est le point de départ de mon histoire professionnelle." En marge de l'exposition, la critique gastronomique Mercotte, la marraine de l'exposition, était présente samedi 5 novembre, pour une séance de dédicaces.

Le détail du programme est à retrouver sur le site de Caen-la-Mer.