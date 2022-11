Saint-Lô. Les Rendez-Vous Soniques prennent soin de vos oreilles

Début des Rendez-vous Soniques mardi 8 novembre au soir, à Saint-Lô. Le festival de musiques actuelles a lieu jusqu'au dimanche 13 novembre au soir, avec le concert de Véronique Sanson. Parmi les autres têtes d'affiche, on retrouve Juliette Armanet jeudi 10 novembre, ou encore Roméo Elvis et Lujipeka le vendredi 11 novembre.

• Lire aussi. Saint-Lô. La programmation des Rendez-Vous Soniques dévoilée

Mardi soir, tout commence par un concert plutôt pour les enfants et le jeune public au Normandy à 18 h 30, avec Back to the 90's, par le groupe The Wackids. Que que met en place le festival pour protéger les oreilles des jeunes fans de musiques ? Plusieurs choses, explique Camille Loury, chargée de production au Normandy et aux Rendez-Vous Soniques. "Dans chaque salle, il y a évidemment des bouchons d'oreilles qui sont à disposition de tout le public. Et comme on sait qu'il y a des oreilles un peu plus jeunes, on prête également des casques réducteurs de bruit, pour les enfants de moins de 12 ans, mais également pour les enfants encore plus jeunes", explique-t-elle. Les casques sont prêtés en échange d'une carte d'identité ou d'une clef de voiture en guise de caution.

Le festival accueille également plusieurs stands de prévention sur les conduites à risque en milieu festif : drogue, alcool, sexualité, violences sexuelles… pour éviter tout débordement et passer un bon festival. "On sait qu'il peut y avoir des risques et on souhaite accueillir au mieux les publics, accompagner les gens pour qu'ils aient une pratique beaucoup plus responsable et qu'ils prennent moins de risque en tant que personne", assure Camille Loury.