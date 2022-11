Cherbourg-en-Cotentin. Brittany Ferries : le nombre de passagers sur la Manche en baisse en 2022

Les chiffres de trafic 2022 ont été publiés au début de ce mois de novembre par la Brittany Ferries. Les volumes de passagers sont en baisse de 35 % sur la Manche, pour plafonner à 1,22 million entre novembre 2021 et octobre 2022.

En cause, selon Christophe Mathieu, président du directoire de Brittany Ferries, la réouverture des frontières françaises à la mi-janvier 2022, qui a fortement impacté les projets de vacances des Britanniques d'une part, et d'autre part les passeports rendus obligatoires pour les passagers français se rendant au Royaume-Uni.

La baisse du nombre de passagers est de 29% sur la ligne Cherbourg-Poole, et atteint 58 % sur la ligne Cherbourg-Portsmouth.

Un navire propulsé au gaz naturel liquéfié

Un nouveau navire, le Salamanca, le premier navire de la compagnie propulsé au gaz naturel liquéfié, remplace depuis le mercredi 2 novembre le Connemara sur les lignes Rosslare-Bilbao et Rosslare-Cherbourg pour une traversée hebdomadaire. Il bat pavillon français et est exploité par des marins français. Une volonté et une étape importante pour le pavillon français selon Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries.