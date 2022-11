Calvados. Travaux sur le pont de Bénouville, l'ouvrage fermé une journée

Les équipes du centre opérationnel de Ouistreham ont constaté une fuite au niveau d'un des six moteurs du pont de Bénouville. Celle-ci s'est aggravée, et il devient maintenant nécessaire de changer le moteur pour assurer le bon fonctionnement. Pour ce faire, le Pegasus Bridge doit être en position levée, empêchant évidemment la circulation des usagers. L'opération aura lieu mardi 8 novembre de 8 heures à 17 heures. La circulation cycliste, piétonne et routière sera donc impossible.

Ports de Normandie précise que "la fuite du moteur hydraulique est sans conséquence sur la qualité de l'eau du canal, elle est cantonnée au niveau de la bâche et du moteur".