[Photos] Rouen. Action coup poing pour le climat au musée des Beaux-Arts

Réunis le matin du samedi 5 novembre à La Base, boulevard de la Marne à Rouen, les militants écologistes des groupes Action Non Violente COP21 (ANVCOP21) et Extinction Rébellion ont lancé une action coup de poing au musée des Beaux-Arts, un "lieu culturel et de savoirs… propice aux relais de messages scientifiques, mais qui symbolise également une institution davantage prête à conserver le passé plutôt qu'à protéger notre futur", expliquent les militants dans un communiqué.

Munis de banderoles et de gilets jaunes, les manifestants se sont mis en scène, couchés sur les marches du hall, afin de faire "prendre conscience que même dans des états dits " démocratiques ", les scientifiques sont mis à terre et criminalisés lorsqu'ils apportent dans l'espace public leur savoir, et avec lui les preuves de la crise climatique que nous traversons déjà", précise le groupe ANV COP21, faisant référence à l'arrestation, cette semaine, de 16 scientifiques en Allemagne après une manifestation du groupe "Scientists Rebellion" au siège de BMW à Munich, dont Marceau Minot un militant rouennais, docteur en écologie.

"Nous agirons autant qu'il le faudra, aussi fort qu'il le faudra, pour sortir notre gouvernement du déni et de l'inaction", déclarent les militants d'ANVCOP21.