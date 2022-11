Seine-Maritime. L'Autobus samusocial de Rouen a besoin de bénévoles

Lors des maraudes, l'équipe de l'Autobus samusocial de Rouen a plus que jamais besoin de bénévoles. Charles Achour est animateur social de la bagagerie de l'Autobus du samusocial de Rouen. Il s'agit d'un service créé en 2019 par l'association, appelé "bagagerie". C'est un endroit qui permet aux personnes précaires de venir déposer leurs effets personnels en journée. La structure se situe au 95 rue de la rue Beauvoisine à Rouen et est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 19 h 30.

Pas assez de bénévoles pour les maraudes

"Une maraude, c'est cinq à six bénévoles qui sont nécessaires. Nous maraudons 7 jours sur 7 toute l'année donc autant dire que le besoin en bénévoles est vraiment fondamental et que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles", explique Charles Achour de l'Autobus samusocial de Rouen. Et justement, "L'impact du Covid et le coût de l'essence ont aussi des conséquences sur les bénévoles pour qu'ils puissent venir à nous." Lors des maraudes, nombreux sont les bénéficiaires à venir au camion de l'association que ce soit pour manger ou discuter. "J'ai récemment discuté avec des bénévoles qui me disaient que lorsqu'ils ont commencé, ils rencontraient environ 20 personnes par soir. Aujourd'hui on en arrive à des chiffres aux alentours de 150 voire 160 et chaque année ça augmente." Face à ce constat, Charles Achour l'assure : "On doit multiplier le nombre de bénévoles pour pouvoir répondre à nos missions. La nécessité de recruter de nouveaux bénévoles apparaît primordiale."

L'Autobus samusocial de Rouen s'installe tous les jours à trois points fixes : au jardin de l'hôtel de ville à Rouen de 20 heures à 21 heures, sur le parvis de la gare de Rouen 21 heures à 22 heures et de 22 heures à 23 heures, à l'église Saint-Sever pour effectuer ses maraudes. Pour devenir bénévole ou en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'association.