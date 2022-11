Rencontres Havre Séries. Le monde de demain : une partie de l'équipe attendue au festival

C'est un joli coup pour les Rencontres du Havre sur les séries, dont la 7e édition se déroulera du 8 au 11 décembre autour du thème "les séries et la musique". Les organisateurs ont invité une partie de l'équipe de la série Le monde de demain, récemment diffusée sur Arte et attendue sur Netflix à partir du vendredi 18 novembre.

(Le vrai) Dee Nasty en DJ set

Cette fiction en six épisodes est consacrée aux premières heures du hip-hop en France et notamment à la création du groupe NTM, formé par Joeystarr et Kool Shen. Les réalisateurs, Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, sont attendus le samedi 10 décembre, ainsi qu'Amine Bouhafa, qui a composé la musique, un des scénaristes, et des membres d'Arte.

Enfin, Dee Nasty, mythique DJ des années 80 et pionnier du hip-hop, dont la série retrace également le parcours, est attendu en personne au Havre. Il sera aux platines le samedi 10 octobre à 22 heures, au bar La Colombe Niemeyer.

Les Havrais Proof et Brav invités

Durant quatre jours, le festival s'intéressera également à la série Treme, qui suit des musiciens de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, à Somewhere Boy (Canal+), au Bureau des Légendes (Canal +). Le producteur, le réalisateur et l'actrice principale de Toutouyoutou (OCS), qui plonge le spectateur dans les années aérobic, seront aussi au rendez-vous.

Enfin, dimanche 11 décembre, un temps sera consacré à la série musicale ReuSSS (france.tv slash), à laquelle ont collaboré les musiciens havrais Proof, Brav et Tiers Monde.

Le programme complet, heure par heure, sera disponible prochainement sur serieshavre.info