Rouen. Gilles Vervish passe des cours de philo au stand-up

C'est un virage peu commun qu'a pris Gilles Vervisch, professeur de philosophie et Rouennais d'origine, devenu aujourd'hui Francilien. Habitué des médias depuis quelques années, le Normand s'est lancé dernièrement dans le stand-up avec un premier spectacle Êtes vous sûr d'avoir raison ?, joué pour le moment au théâtre des Dix Heures à Paris. Un spectacle qui allie humour, évidemment, mais aussi sa passion première, la philosophie.

Une rencontre avec un Inconnu

L'envie de monter sur scène était latente depuis un moment chez Gilles Vervish, mais c'est une rencontre qui a tout déclenché. "J'ai rencontré par hasard Pascal Légitimus qui avait lu mon premier livre, Comment ai-je pu croire au père Noël ?", explique le philosophe. L'un des trois Inconnus, qui depuis est devenu une sorte de coach pour le Rouennais, l'a alors poussé à se lancer, et il était temps selon le Normand. "Cela faisait déjà sept ans que je procrastinais… J'avais déjà l'habitude d'insuffler de l'humour dans mes conférences", avoue le professeur. Invité pour le TedxConcorde en 2012, Gilles Vervisch s'était, en effet, laissé aller à un peu plus de légèreté, en abordant le thème de la diversité sur fond d'humour, avec quelques références bien senties à la saga Star Wars. Gilles Vervisch cultive depuis longtemps cette "pop philosophie". Depuis 2009, il publie en moyenne un livre par an, et à chaque fois l'humour y a une place prépondérante. Le football, la publicité, l'ennui ou même la saga de Georges Lucas avec Star Wars, la philosophie contre-attaque et sa suite Le retour de la philo... Le professeur aborde des sujets qui d'apparence ne vont pas avec sa discipline.

Pour son tout premier spectacle, Gilles Vervisch a décidé de faire une sorte "d'introduction à la philosophie… c'est-à-dire remettre en question ses certitudes", précise l'auteur. De nombreux thèmes contemporains y sont balayés, entre MeToo, le wokisme, le complotisme, la Covid, les antivax, et les débats sur les réseaux sociaux "qui ne me semblent pas très sereins, s'amuse le philosophe. L'idée, c'est d'inscrire des questions de philosophie qui remontent à Platon dans les débats d'actualité." Pour Gilles Vervisch, toujours professeur de philo au lycée dans le Val-d'Oise, le stand-up, "c'est un deuxième métier. Je crois qu'on ne se sent jamais aussi jeune que quand on apprend des choses". Le Rouennais est en résidence au théâtre des Dix Heures à Paris jusqu'au mois de juin 2023, à raison d'un spectacle par semaine. Il espère désormais jouer à Rouen et est en recherche de théâtres locaux qui pourraient l'accueillir. "Je suis un gars du coin, donc je connais quelques personnes", se rassure le philosophe.