[Enquête]. Ukrainiens dans le Calvados, que deviennent-ils ?

Depuis le début du conflit à l'est de l'Europe, environ un millier d'Ukrainiens ont trouvé refuge dans le Calvados, selon les chiffres officiels. Quand ils posent le pied sur le sol normand, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) se fixe l'objectif de "fournir un hébergement d'urgence, de quoi s'alimenter et l'accès aux soins", explique Héloïse Deffobis, directrice adjointe de la DDETS. Ces logements d'urgence gérés par l'association Coallia sont situés à Caen, Vire, Saint-Gabriel-Brécy et Bretteville-sur-Odon. Les Ukrainiens bénéficient en France d'une protection temporaire, leur offrant l'accès au soin et à de faibles revenus pour se nourrir. Mais ils ont besoin d'aide pour s'intégrer et s'émanciper. C'est ici que les associations entrent en jeu. "Travailler avec elles me semble incontournable", poursuit Héloïse Deffobis. "On les aide à faire leurs papiers, on les emmène chez le médecin, on inscrit les enfants à l'école… Le soutien amical est aussi très important", expliquent Yves Laignel et François Lecadot, bénévoles au sein de l'association Revivre. Sa plateforme FAIR, Favoriser l'accueil et l'intégration des réfugiés, met en place des intermédiations locatives.

Aidés par des associations

L'association loue des logements sociaux puis les sous-loue à des familles ukrainiennes, qui bénéficient ensuite d'aides financières. D'autres familles se retrouvent dans une quarantaine d'habitats prêtés par les collectivités, notamment des logements de fonction. Logés, les Ukrainiens doivent ensuite s'intégrer. L'apprentissage de la langue devient un enjeu, difficile quand on ne partage pas le même alphabet. Des associations proposent des cours, avec un délai d'attente assez long car des réfugiés des quatre coins du monde attendent leur tour aussi. La DDETS a mis en place avec Pôle emploi un module réservé aux Ukrainiens axé sur le monde professionnel, qui comprendra un stage en entreprise. "Ils veulent travailler mais ne savent souvent pas comment s'y prendre", témoigne Héloïse Deffobis. La DDETS a d'ailleurs récemment recruté un Ukrainien pour assurer la traduction. Tatiana Dehaye, fondatrice de l'association Les enfants de l'Ukraine, à Mathieu au nord de Caen, se sent "obligée d'aider", alors que Natalya Krasnova pense "être un peu comme une sœur". Tout un système se met en place, entre associations, bénévoles et services de l'État. Tandis que de nouveaux réfugiés arrivent chaque mois, quelques-uns décident de rentrer et beaucoup essayent de s'intégrer du mieux possible.