Bonne table à Caen. De bonnes galettes à la crêperie de Beaulieu

C'est dans un établissement chaleureux, décoré avec goût que nous entrons ce midi-là. La crêperie de Beaulieu, dans le quartier du même nom à Caen, a ouvert en mars dernier. L'établissement collé au Super U, qui est propriétaire des murs, est totalement indépendant. "Nous proposons des galettes, des crêpes et quelques plats de bistrot pour que cela plaise à tout le monde", précise Rudy Dekandelaer, gérant avec Edwige Herteleer. Au menu plusieurs galettes me donnent envie. Mon ami et moi hésitons. Après réflexion, lui opte pour la roquette, une galette aux saveurs italienne avec du jambon de pays, du pesto, des tomates séchées, parmesan et roquettes. Quant à moi, je décide de prendre quelque chose de saison et de réconfortant à l'approche de l'hiver : une galette aux pommes de terre, reblochon et jambon de pays.

La galette roquette.

Rapidité et gourmandise

Aussitôt commandé, aussitôt servi. Rien de tel qu'un bon plat gourmand pour se remonter le moral en cette période où les températures se rafraîchissent et les jours raccourcissent. Pour le dessert, nous nous laissons tenter par une crêpe assez traditionnelle : pâte à tartiner, banane et chantilly. Un régal.

En cuisine, pour concocter des plats, le gérant qui a "appris sur le tas". "On travaille avec des produits frais et je fais évidemment les crêpes et galettes maison, tout comme les sauces caramel ou chocolat par exemple, et tout est cuit sur place. Nous faisons aussi des galettes et crêpes du moment en fonction des saisons." En ce moment par exemple, la Popeye est composée d'épinards à la crème, emmental et chèvre.

Pour mon plat et mon dessert, j'ai dépensé 21 euros. Le chef propose également un menu accessible à 12,50 euros, avec une galette complète, une bolée de cidre, une crêpe beurre sucre et un café.

La crêperie de Beaulieu, 7 rue Robert-Kaskoreff à Caen. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 heures, samedi de 9 heures à 15 heures et vendredi soir de 19 h 30 à 21 h 30. Tél. 02 31 94 67 28.