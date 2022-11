Rouen. Face à la précarité, le Secours populaire reçoit désormais le samedi

L'action de l'association reste plus que jamais essentielle. Avec l'inflation et la crise énergétique, l'antenne rouennaise du Secours populaire français (SPF) reçoit à tour de bras, pour une aide alimentaire, pour une aide ponctuelle sur des factures, ou pour une aide vestimentaire. Et Isabelle Alcaniz, la seule salariée de l'antenne rouennaise du SPF l'assure, les publics ont changé au fil du temps.

Édith témoigne de ses difficultés face à la hausse des prix du #fioul. La flambée des prix de l'énergie fragilise les personnes en situation de #précarité.

Plus d'étudiants, de travailleurs pauvres et de seniors

"On a de plus en plus d'étudiants et ça va encore augmenter. De plus en plus de seniors aussi, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais on a aussi des gens qui travaillent et qui n'y arrivent plus", indique-t-elle, craignant surtout pour le premier semestre de 2023. En 2021, l'antenne de Rouen avait reçu 87 étudiants pour des aides, mais ce chiffre est en augmentation. C'est pour ce public et celui des travailleurs qu'un accueil sur rendez-vous est désormais organisé chaque premier samedi du mois. "Ces familles ou étudiants n'étaient pas disponibles en semaine", relève Françoise Aballea, accueillante bénévole au SPF à Rouen. Elle aussi a bien noté l'évolution des publics. "Depuis la Covid, les étudiants ont plus de mal à trouver des petits boulots. Les travailleurs payés au SMIC qui ne font pas 35 heures ont aussi du mal à s'en sortir : des femmes de ménage, des aides à la personne…" En 2021, 3 291 personnes ont été accueillies pour une aide potentielle. Un chiffre qui devrait augmenter en 2022.

Le Secours populaire français est toujours en recherche de dons et de bénévoles. Sa grande braderie solidaire à la Halle aux toiles de Rouen est prévue les 18, 19 et 20 novembre.