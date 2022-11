Fécamp. Odeur de brûlé à la piscine : que s'est-il passé ?

On a craint un incendie jeudi 3 novembre, au centre aquatique de Fécamp. Les pompiers ont été appelés à 18 h 24 à cause d'une odeur de brûlé dans la zone de bain. Après reconnaissance, l'odeur provenait du système de ventilation. L'entreprise chargée de l'entretien s'est rendue sur place pour contrôler l'installation. Quarante usagers ont été évacués et invités à rentrer chez eux. L'établissement a été fermé prématurément.