La Ferté Macé. Le Gem : un espace pour rompre avec l'isolement des personnes autistes

L'espace du Groupe d'entraide mutuelle (Gem), situé au 39 rue d'Hautvie, dans le centre-ville de La Ferté-Macé, est le seul présent dans l'Orne. Sa vocation est d'accueillir les personnes qui souffrent de Trouble du spectre autistique (TSA). Pour monter ce groupe d'entraide à l'échelle départementale, l'association Autistes citoyens, à l'initiative de ce projet, a été épaulée par l'Agence régionale de santé et l'Union départementale des associations familiales de l'Orne (Udaf).

Un lieu repère

Depuis son ouverture en octobre, le Gem a pu accueillir plusieurs personnes âgées de 19 ans à 45 ans. L'espace est accessible librement dès 18 ans. Ses missions peuvent être variées, l'objectif étant de s'adapter aux besoins de chacun. En effet, il existe de nombreuses formes de TSA. Ainsi, le groupe d'entraide, dont la permanence est tenue du lundi au vendredi par Léo Retoux, chargé de mission, propose : des animations (jeux de société, ateliers cuisine…), des sorties, un accompagnement (social, professionnel…).

Léo Retoux, chargé de mission au GEM

Pour Léo Retoux, ce lieu répond à un "vrai besoin". Il constate que les personnes qu'il accueille souffrent de solitude et ne parviennent pas à tisser du lien avec les autres. Le chargé de mission voit le Gem comme "une sorte de MJC [Maison des jeunes et de la culture], un repère". Pour l'instant, le projet n'est qu'à ses débuts, mais le groupe d'entraide souhaite se développer, notamment en rendant son accès plus simple aux personnes basées ailleurs dans le département.

Pratique. Le Gem est ouvert du lundi au vendredi, de 14 heures à 19 heures.