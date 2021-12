Les blockhaus livrent leurs secrets à Fécamp

Pendant l’Occupation, Fécamp se voit doter d’une importante station radar. Les axes majeurs sont quadrillés par les bunkers, les lignes de barbelés ont envahi la plage, le littoral est interdit d’accès.

Aujourd’hui, si le radar n’existe plus, les blockhaus sont ouverts à la visite. Les guides conférenciers de la Maison du patrimoine de Fécamp vous expliquent, photos et documents d’archives à l’appui, le rôle que joua cette station.

Vous pourrez par la suite partir en randonnée à la découverte de grandes et curieuses salles taillées dans la craie. Que représentent-elles ? Etait-ce un hôpital militaire allemand ? à vous de le découvrir.



Pratique. “Blockhaus et circuit 39-45”, tous les samedis, à 15h, jusqu’au 4 septembre. Le 2 septembre, date anniversaire de la Libération de Fécamp, rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite au Cap Fagnet, à côté de la chapelle. Information au 02 35 10 60 97. Tarifs de 3 à 5 €.