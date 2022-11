Caen. Les Boréales : la Suède à l'honneur pour cette 30e édition !

Déjà 30 ans qu'il célèbre l'art des pays nordiques et baltes : le festival Les Boréales souffle durant onze jours sa trentième bougie, en l'honneur de la Suède. Patrick Nicolle, président de la structure organisatrice Normandie livre et lecture, précise que "cette trentième édition pluridisciplinaire sera constituée de plus de 150 événements, dont 90 gratuits à Caen et dans 30 villes de Normandie. Six premières françaises et cinq créations feront l'événement, parmi lesquelles le spectacle visuel et physique du Suédois Jakop Alhbom, qui signe son grand retour au Boréales". Sans oublier le volet littéraire, toujours de mise.

Des rencontres littéraires…

"La manifestation invitera en Normandie 17 auteurs majoritairement féminines, et principalement à l'occasion d'un premier roman", ajoute Patrick Nicolle. Samedi 12 novembre, à 14 heures, Gérald Meudal animera une rencontre littéraire à l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen avec Jonas Karlsson, auteur du livre Le Cirque, Johanne Lykke Holm, auteure de Strega, et Maja Thrane, auteure du Petit Traité de taxidermie. S'ensuivront plusieurs temps de rencontre tout au long du week-end. L'art du polar sera à l'honneur avec les plumes noires d'Eva Björg Ægisdóttir, Jenny Lund Madsen et Ellen G. Simensen, dimanche 13 novembre à 14 heures, toujours au musée.

De la musique…

Parmi les temps forts, on note la création originale de Peter Von Poehl, Marie Modiano, Martin Hederos et l'Orchestre régional de Normandie. Avec Once upon a time in Paris, Stockholm, ils ouvrent le festival en musique, jeudi 10 novembre à 20 heures, au théâtre de Caen. L'équipe d'artistes précise dans sa note d'intention que "cette création mêlera musique et mots, au-delà des frontières de nos pays d'origine ; un 'conte européen' retraçant notre histoire qui ne peut se dissocier des tournants majeurs auxquels l'Europe a été confrontée depuis ces vingt dernières années et qui ont chamboulé les fondements des sociétés dans lesquelles nous avons grandi". Autre rendez-vous à noter : celui de Fredrika Stahl, samedi 12 novembre à 20 heures. Mêlant les influences de Kate Bush, The Dø et Agnes Obel, la chanteuse suédoise proposera une belle soirée pop au BBC.

Et du spectacle vivant !

Côté spectacle vivant, les Boréales font aussi fort. Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, le festival accueille Unseen, pièce de Jakop Ahlbom. Unseen s'inspire du film coréen Bin Jip et révèle la passion d'Ahlbom pour les mondes parallèles. Cette pièce est physique, poétique et pleine d'humour. Mardi 15 et mercredi 16 novembre, à 20 heures, au théâtre des cordes de Caen, la compagnie Ex voto à la lune, elle, présentera Toute nue. Là, le théâtre questionne le féminisme et son évolution à travers le rapport entre Ventroux, député, et sa femme Clarisse.

Pratique. Festival Les Boréales : du jeudi 10 au dimanche 20 novembre. Tarifs et programme complet : lesboreales.com.