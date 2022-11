Rugby féminin. Les Valkyries visent le top 4

Les Valkyries Normandie Rugby Clubs (VNRC) réunissent près de 45 joueuses. Environ 30 d'entre elles font partie de la catégorie Elite 2, et les autres de la catégorie Fédérale 1. Créé en 2021 à l'initiative de l'ASRUC Rugby féminin et de l'Ovalie Caennaise, le VNRC a pour objectif de développer et faire rayonner le rugby féminin normand. Jean-François Mouton est l'entraîneur principal du club.

Cinq victoires en poche

contre une défaite

L'équipe féminine de la catégorie Elite 2 a débuté sa saison le 18 septembre dernier. "On a repris le championnat face à La Rochelle, notre concurrent direct de la saison précédente", relate Jean-François Mouton. Et c'est plutôt un bon début pour les joueuses, qui ont remporté ce premier match. Elles ont ensuite poursuivi leur lancée. Fin septembre, l'équipe rouennaise a rencontré les joueuses du RCP Clermont. "C'était plus compliqué, mais on a quand même gagné 13 à 3", précise l'entraîneur. Le week-end d'après, "face à Limoges, on gagne aussi et on redresse la barre. Ce n'est pas rien parce que l'année dernière, cette équipe était demi-finaliste du championnat". Et les victoires s'enchaînent pour les Normandes.

Début octobre, les Valkyries rencontrent l'USAL Limoges et gagnent 38 à 0. À la mi-octobre, elles s'imposent face au RC Narbonne et remportent le match, tout comme fin octobre, lorsqu'elles jouent contre le RF Dijon. Résultat du match : 13 à 3. Mais le 30 octobre, "on perd 10-0 face au Stade français. Défensivement, on a eu du mal à être efficace". L'entraîneur l'affirme : "On a laissé l'équipe adverse nous faire reculer. C'est notre première défaite. Elle montre aussi tout le travail à réaliser de notre côté pour être à leur niveau."

"Nos objectifs sont toujours les mêmes que l'an passé. On souhaite être dans les quatre premiers finalistes du championnat et, si possible, être dans les deux premiers, ce serait encore mieux", affirme Jean-François Mouton. À l'issue du match opposant les deux finalistes, l'équipe championne accédera à l'Elite 1. Mais pour l'heure, "rien n'est fait pour le moment".

Les joueuses de l'Elite 2 s'entraînent du lundi au jeudi, en alternant préparation physique et rugby. Elles préparent actuellement le match qui les opposera à La Valette le 27 novembre à Caen, au stade du Chemin vert. "Si on veut aller au bout, il va falloir qu'on gagne !"