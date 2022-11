Moulineaux. Collision entre 9 voitures et une moto : le motard tué

Accident mortel ce lundi 31 octobre vers 18 heures, impliquant 9 voitures et une moto sur l' A13 au niveau de la commune de Moulineaux.

Le pilote de la moto, un homme âgé de 47 ans est mort. 2 femmes âgées de 24 et 53 ans ainsi qu'un homme âgé de 37 ans ont été blessés. Les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux de Rouen et d'Elbeuf. 10 sapeurs-pompiers et une équipe du Smur ont été engagés sur cet accident dont les circonstances restent à déterminer.