Carentan-les-Marais. Aller au cimetière, une tradition qui perdure

La Toussaint est l'occasion d'aller fleurir les tombes de ses proches ou de les nettoyer, même pour ceux qui ne sont pas religieux. Cette tradition reste importante à Carentan-les-Marais. Ils sont une vingtaine à marcher entre les tombes. Certains visiteurs ont des fleurs à la main, d'autres une balayette et un arrosoir pour faire un grand ménage. "J'ai donné un petit coup sur la tombe, j'ai nettoyé un peu les plaques et puis j'ai récupéré une amphore où on met les fleurs, mais il n'y en a jamais dedans. On ne met que des pots", explique Nicole Depaisseville.

Un tour en famille

Hubert Lepetit vient voir les différents membres de sa famille ou celle de son épouse, enterrés au cimetière. C'est un moment important pour lui. "C'est normal. Je ne sais pas si plus tard les enfants en feront autant, mais nous, on perpétue ce que nos parents faisaient", assure-t-il. Et de philosopher : "La mort, ce n'est pas… c'est la mort, c'est tout."