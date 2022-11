Bonne table dans l'Orne. Le Relais d'M, entre cuisine du terroir et bistrot d'autrefois

Passé l'espace tabac-presse et le comptoir du bar orné d'images de Serge Gainsbourg, la salle du restaurant du Relais d'M, rue Grande-Rue à Exmes, annonce la couleur : j'ai l'impression d'être à la maison. Le charme du mobilier en bois ou du set de table couleur vichy rappelle l'esprit campagnard, simple et convivial. L'ardoise fixée au mur indique le menu du jour : entrée, plat et dessert au choix pour 14 €.

Auberge d'autrefois

Je sens bien au goût des tomates qu'elles viennent du jardin. Sans parler de l'omelette de pleurotes, bien épaisse et goûteuse : semblable à celle de ma grand-mère.

L'option végétarienne, omelette de pleurotes.

Très vite, j'ai l'impression de faire partie des habitués. J'ai même failli croiser le boucher venu vendre son boudin. Le Relais d'M, c'est une comme une auberge et un bistrot d'autrefois. J'entends des compliments de l'arrivée des assiettes jusqu'aux dernières miettes du moelleux à la noisette. Les plats ressemblent à ceux préparés lors des repas de fêtes de famille : copieux, plein de saveurs et surtout sans chichi. Si le chef se démène pour varier le choix en viande, il reste ouvert aux végétariens… Par contre, pour les végans et les intolérants au gluten, c'est une autre histoire. La spécialité du restaurant reste la terrine du chef, dont la recette reste secrète. L'âme du lieu, Thierry Fleuriot, propriétaire depuis six ans, y tient. "On apporte du bonheur autour de plats simples et traditionnels", assure le cuistot. Originaire d'Argentan, le propriétaire du Relais d'M a fait sa carrière dans l'Orne. Et ça se sent. Conserver une forme de simplicité et un contact privilégié avec ses clients, tel est le leitmotiv du chef. Les rires au comptoir, et Nathalie, au service, qui dorlote la clientèle, donnent envie de revenir tous les jours. Le restaurant traiteur s'ouvre aussi pour des soirées à thèmes. "On cultive notre proximité pour faire vivre la commune et garder notre authenticité, déclare Thierry Fleuriot. C'est important de conserver le lien."

Le Relais d'M, Exmes, 02 33 39 93 05