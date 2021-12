Bowling : devenez un as du strike

Est-ce un loisir pour temps pluvieux ? Pas seulement. Le bowling fédère amateurs et joueurs professionnels. Jeu d’adresse et de convivialité, il rassemble toutes les générations. François Argoullon, chef de réception au Plaza Bowling, considère qu’un enfant peut y jouer dès l’âge de 3-4 ans puisque les pistes sont adaptées aux plus jeunes, avec des protections sur les côtés et mise à disposition de boules plus légères. En France, le bowling est encore peu démocratisé, au contraire de la Belgique ou des Pays-Bas.

Pendant l’année, du lundi au vendredi soir, le Plaza Bowling accueille les compétitions officielles des ligues régionales.



Pratique. Plaza Bowling, 22 boulevard Pierre Brossolette, Le Grand-Quevilly. Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 1h, les vendredi et samedi de 9h à 3h, le dimanche de 14h à minuit. Tarifs pour une partie – location de chaussures comprise – de 3 à 8,10 €. Informations, 02 32 11 58 58, www.plaza-bowling.com. Autres adresses : Bowling de la Mivoie, 177 route de Paris, Amfreville-la-Mivoie, 02 35 07 18 76, www.bowlinglamivoie.fr / Bowling International de Rouen, 130 rue de Constantine, Rouen, 02 35 71 24 47, www.bowlingderouen.com