En plongée parmi les épaves sous-marines de la Manche

Le baptême vous a plu ? Les choses sérieuses peuvent commencer ! Car plonger en pleine mer ne s’improvise pas. La première partie de la formation s’effectue à la piscine ; on y apprend les gestes techniques et consignes de sécurité. Vous êtes également formé au langage des signes et à la manipulation de la bouée/ gilet d’équilibrage (pour ne pas subir la pression).

Au moment où les courants sont les plus faibles, vous pouvez alors embarquer à bord d’un bateau. “La première fois, il y a une forte appréhension au saut du bateau : on tombe dans un espace presque noir… Mais au bout de 20 à 30 minutes de plongée, ils reviennent un large sourire aux lèvres”, explique Dominic Benbassa, plongeur confirmé et président du comité départemental d’études et de sports sous-marins. Vous descendez à moins de 20 mètres. L’eau, verte grisonnante, est claire. Vous êtes parmi les épaves de bateaux ou de sous-marins de la Seconde Guerre Mondiale. Abritées des courants, une faune abondante s’y est développée. “On a l’impression d’être avec la faune. Les gens ne soupçonnent pas ce que l’on peut voir dans le fond. Si l’épave est ouverte, on peut passer dedans, entre les coursives”, raconte le plongeur.



Pratique. Club Subaquatique Rouennais, piscine du Boulingrin, boulevard de Verdun, Rouen. Information, tél. 02 35 88 57 42, www.plongeecsr.asso.fr. Equipement prêté, certificat médical obligatoire. Cours de plongée et une sortie à l’extérieur pour les 8-14 ans, tarif 140 € l’an ; cours de plongée pour adultes et sorties en mer toute l’année, tarif 300 € l’an. Retrouvez les 40 clubs de plongée sur le site http://perso.orange.fr/plongee.cd76