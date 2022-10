Port-Jérôme-sur-Seine. Deux artistes Ukrainiennes graffent la ville

Deux artistes ukrainiennes à Port-Jérôme-sur-Seine. Elles sont venues peindre, du vendredi 21 au mercredi 26 octobre, une fresque sur le mur de la salle de l'Escale. Il s'agit d'un prolongement de l'événement "Tout un été en mode Street Art". L'été dernier, la ville a fait appel à des graffeurs pour embellir les façades de la commune. Des artistes havrais comme Jace, Mascarade et Teuthis avaient participé. Port-Jérôme-sur-Seine voulait que des artistes ukrainiens interviennent pour témoigner du lien entre la ville et la population ukrainienne. Plus de 60 Ukrainiens (essentiellement des femmes et des enfants) ont été accueillis par la ville depuis février dernier. C'est finalement en septembre qu'une opportunité s'est offerte à Port-Jérôme-sur-Seine.

Une œuvre symbole

La ville a donc accueilli en ce mois d'octobre les street artistes ukrainiennes Mishel et Nicol Feldman, connues sous le nom "Sestry Feldman", pour réaliser une fresque sur l'un des murs de la salle l'Escale de Notre-Dame-de-Gravenchon. Les sœurs jumelles de 26 ans travaillent à Kiev. C'est un univers coloré qu'elles proposent aux passants. La fresque réalisée à Gravenchon est forte en symboles. Elles ont représenté un cosaque, une cigogne et des tournesols pour l'Ukraine, un Viking et un coq pour la Normandie et la France, le tout en bleu et jaune (couleurs du drapeau Ukrainien).

Deux artistes ukrainiennes à Granvehcon. Impossible de lire le son.

L'œuvre, visible de tous, va devenir le témoin de la générosité et l'hospitalité des gravenchonais à l'égard de la population ukrainienne victime de la guerre.