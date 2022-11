Bonne table près de Rouen. Le Paddock, au bord du parc des Bruyères

"C'est une restauration de brasserie, mais entièrement faite maison", lance Pierre Vauquelin, le directeur du restaurant, pour parler du concept du Paddock, en bordure du parc des Bruyères à Saint-Étienne-du-Rouvray. Autour d'une carte resserrée, l'équipe du restaurant met à l'honneur les produits de saisons, 100 % français et "le plus possible" issus de filières courtes.

Cuisine brasserie fait maison

À la carte, des tartines, salades, pièces de viande, poissons ou nouilles snackées. De quoi satisfaire toutes les papilles. J'opte le jour de ma venue pour une formule entrée et plat à 14,50 € et commence par un chèvre toasté sur un cœur d'artichaut et miel, accompagné de sa salade au vinaigre de framboise. Une belle mise en bouche, l'artichaut et le chèvre fonctionnant très bien ensemble. La note sucrée de la framboise et du miel sont un plus. Je poursuis sur un cordon-bleu avec frites et salade.

Le cordon-bleu se décline avec du camembert.

Ici, le classique se décline avec du camembert, Normandie oblige, et du bacon. L'ensemble est copieux et gourmand, les frites fraîches croustillantes. "Je n'ai pas encore eu de mauvais retours", confirme Pierre Vauquelin, souriant et enjoué avec ses clients qui, pour certains, sont déjà des habitués malgré une ouverture récente au mois de juillet. La salle, qui peut accueillir une quarantaine de personnes, est chaleureuse dans des tons boisés, et très lumineuse avec ses puits de lumière qui laissent passer le soleil. Au mur, s'affichent des photos de jockeys et de leur monture, en noir et blanc, référence à l'hippodrome qui se trouvait là auparavant, comme le nom du restaurant. Avis aux habitués, la carte doit être renouvelée à la mi-novembre, pour suivre les saisons, avec déjà cette nouveauté pour les végétariens : "le steak de butternut avec oranges, épices et poêlée de champignons", annonce comme un teaser Pierre Vauquelin. À tester !

Pratique. Du lundi au vendredi, uniquement le midi, 5 allée du Champ de courses à Saint-Étienne-du-Rouvray. Tel : 02 32 80 65 41