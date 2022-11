Rouen. Chants d'elles donne des ailes !

"Ensemble, écoutons chanter le monde." Tel est le credo de ce festival normand qui fête cette année sa 23e édition. Grâce au soutien de nombreux acteurs culturels du territoire, il nous promet de belles expériences musicales.

De toutes les couleurs

"Chants d'elles, c'est autant de couleurs que de partenaires", précise d'emblée Ludwig Brosch, co-programmateur de l'événement. Le festival prend appui sur des salles subventionnées comme le Trianon ou l'ECFM de Canteleu, mais établit aussi des partenariats avec l'université de Rouen, des associations locales, des bars rouennais et même des particuliers pour les concerts chez l'habitant. "Chaque salle nous propose les artistes qui correspondent à leur ligne de programmation : de ce fait, au niveau des styles musicaux, Chants d'elles se décline en jazz, funk, chanson française, flamenco, gospel, slam. Et le festival ne se cantonne pas à la chanson, puisqu'il multiplie les propositions théâtrales, humoristiques et même les spectacles pour enfant." Vous l'aurez compris : Chants d'elles ne cesse d'ouvrir ses horizons.

Au plus près des étoiles

"Chants d'elles favorise aussi la proximité, explique Ludwig. Depuis sept ans, nous avons mis en place les concerts chez l'habitant, et cette formule intimiste est toujours plébiscitée. Nous avons aussi innové cette année, avec une table ronde et un café chanson animé par Tallisker, une artiste que nous défendons depuis longtemps et que nous avons vue prendre son envol en quelques années." Chants d'elles, ce sont aussi de nombreuses actions culturelles en amont : "Amélie Affagard, une de nos plus fidèles artistes, anime par exemple un atelier chant pour sourds et malentendants, dont les acteurs se produiront lors de la clôture du festival." Le festival se veut inclusif et convivial et finit d'ailleurs par un grand bal populaire animé par Papanosh et avec Amélie pour maîtresse de cérémonie. Chants d'elles vient vraiment à la rencontre des Normands, comme le prouve ce concept original d'ouverture le lundi 7 novembre : "Pour cette soirée, baptisée Rouen aux Chants d'elles, sept concerts sont proposés dans sept bars rouennais. Il était important aussi pour nous de présenter ces formules car c'est dans les bars que la plupart des artistes ont fait leurs premiers concerts."

Chants d'elles rayonne

Cette année, l'accent est aussi mis sur les artistes normands : "Parmi les 53 artistes et groupes présentés pour cette nouvelle édition, 39 sont Normands, un record cette année !", souligne Ludwig. Chants d'elles tient bien sûr à promouvoir la création locale. "Ces artistes implantés en Normandie viennent du monde entier. Ils véhiculent des styles aussi variés que la musique des Balkans ou d'Amérique du Sud. Il fallait aussi que le festival illustre toute cette diversité et cette richesse que transmettent les artistes de notre territoire !"

Pratique. Du samedi 5 au dimanche 27 novembre. Agglo de Rouen et Seine-maritime, festivalchantsdelles.org