Calvados. Le vétéran Léon Gautier fête ses 100 ans

Ce n'est pas un anniversaire comme les autres ce jeudi 27 octobre : le vétéran Léon Gautier, dernier survivant du Commando Kieffer, souffle sa centième bougie. Le 6 juin 44, il faisait partie des 177 Français à avoir débarqué à Colleville-sur-Orne (désormais Colleville-Montgomery).

Originaire de Bretagne, Léon Gautier s'est installé à Ouistreham depuis des dizaines d'années, à quelques pas de là où il avait débarqué. En 2019, nous l'avions rencontré et il se remémorait cette période si particulière : "On a eu, nous Français, l'honneur et le privilège de débarquer les premiers à Colleville. Le colonel Dawson, qui commandait le numéro 4 commando [auquel les Français étaient rattachés, N.D.L.R.] nous a dit 'à vous les Français, à vous l'honneur'. On rentrait chez nous, on était motivés."

• Lire aussi. Le vétéran Léon Gautier décoré de la Légion d'honneur

• Lire aussi. Les fusiliers marins décorés devant Sébastien Lecornu et Léon Gautier

À l'occasion de cet anniversaire, une cérémonie est organisée dans la matinée à Ouistreham, en présence d'élus, de proches et de la famille.