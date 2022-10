Le Havre. Evénement "Cuisinez la Normandie" : de la cuisine participative et un marché solidaire

Depuis le lundi 24 octobre et jusqu'au dimanche 6 novembre, la Région Normandie propose l'événement "Cuisinez la Normandie". Plus de 100 ateliers de cuisine sont organisés dans toute la région par des fermes, des restaurants, des associations ou encore des collectivités. Une opération pour découvrir les produits normands et profiter de moments de partage avec d'autres cuisiniers amateurs.

Dans ce cadre, trois associations havraises (Graine en Main, Epi'Boujou et La Dantine) ont organisé, mercredi 26 octobre, la deuxième édition de la Journée de l'alimentation de qualité pour tous. C'était organisé au pôle Simone Veil, dans le quartier Danton.

Cette journée avait pour but de rétablir ou de créer un lien direct entre producteurs et habitants du quartier, tenter de prouver qu'il est possible de cuisiner simplement avec des produits bio et locaux.

Des ateliers de cuisine pour tous

La Dantine a proposé un atelier cuisine participatif pour réaliser le repas du midi (un repas partagé par les habitants qui le souhaitaient).

Ateliers cuisine à Danton

Graine en Main a installé sur le parvis un atelier cuisine hors les murs. Les passants, le temps de quelques minutes, ont pu réaliser des pains Chapati (sorte de pain pita) avec tartinade et légumes crus, à déguster immédiatement par les visiteurs.

Un marché solidaire aux prix variables

Sur le parvis du pôle Simone Veil, une initiative originale a vu le jour : un marché solidaire. Des producteurs locaux (maraîcher, boulanger, éleveurs (volaille, porc), mais aussi de magasins de producteurs) ont proposé leurs marchandises à des prix variables.

Marché solidaire à Danton

Chaque client avait le choix entre trois prix (le prix normal, un prix à -30 % et un prix à +20 %). Ce fonctionnement permet à chacun de pouvoir acheter en fonction de ses moyens. Chaque exposant constitue une caisse solidaire avec ceux qui ont choisi de payer plus cher pour combler le manque à gagner.

La journée s'est terminée par une projection débat autour du film La part des autres proposé par le réseau des CIVAM normands (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural).