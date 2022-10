Normandie. Un réseau de trafiquants de tabac démantelé dans l'Eure

Plus de 3 600 cartouches de cigarettes sont saisies, pour une valeur dépassant les 380 000 euros lors d'une opération de contrôle menée en Belgique, le 13 octobre 2022. Deux jours plus tard, les enquêteurs français débutent les interpellations et les perquisitions dans plusieurs départements : l'Eure, le Val d'Oise, la Loire-Atlantique et le Morbihan. "Plus de 80 personnels sont mobilisés sur cette opération." Avec l'aide de la gendarmerie départementale des différentes régions, "les enquêteurs saisissent plus de 3 600 cartouches de cigarettes et 135 kg de tabac à rouler de contrefaçon, une importante somme d'argent en liquide, plus de 13 kg de résine de cannabis, 250 grammes de cocaïne ainsi qu'une arme à feu et plusieurs véhicules." Présentées devant le magistrat instructeur d'Evreux au cours de la semaine écoulée, sept personnes sont mises en examen, dont six placées en détention. Quant à la septième, elle est placée sous contrôle judiciaire.

Au départ, une enquête préliminaire ouverte auprès du parquet d'Evreux

Depuis plusieurs mois, la Section de recherches de Rouen, les Brigades de Recherches de Saint-Nazaire et des Andelys ainsi que le Groupe interministériel de recherches de Rouen mènent des investigations sur un groupe de malfaiteurs lié à un trafic de cartouches de cigarettes de contrefaçon importées de Belgique. Au départ, une enquête préliminaire est ouverte auprès du parquet d'Evreux pour un trafic de produits stupéfiants. "Au cours des investigations, les enquêteurs s'aperçoivent que l'activité principale des protagonistes consiste à importer, en grande quantité, du tabac de contrefaçon depuis un entrepôt situé en banlieue de Mons, en Belgique." Après l'ouverture d'une information judiciaire auprès du tribunal d'Evreux, "l'une des têtes du réseau présumée est identifiée." Il s'agit d'un homme de 42 ans, actuellement incarcéré pour trafics de stupéfiants. "Depuis sa cellule, il participait à l'organisation de l'importation et les livraisons de tabac de contrefaçon, principalement à destination de la région parisienne et du Grand Ouest de la France", indique la Section de recherche de Rouen. Des hommes avaient pour mission de se rendre en Belgique avec un véhicule utilitaire et de revenir en France en transportant à chaque voyage, une centaine de cartons de cartouches de cigarettes de contrefaçon.