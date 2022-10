Le Havre. Un acteur de Harry Potter en dédicace

C'est un petit événement qui se prépare au Havre. Un acteur de la série Harry Potter sera présent dans la cité Océane le 19 novembre prochain. Il s'agit de Stanislav Yanevski, alias Viktor Krum, un sorcier bulgare de l'école Durmstrang.

Il a été invité par l'Échoppe des sorciers, la plus grande boutique de Normandie sur l'univers de Harry Potter et des animaux fantastiques, pour fêter son premier anniversaire. Pour les Potterheads, l'événement n'est pas passé inaperçu. De nombreux fans venus de Normandie, de région parisienne et des Hauts-de-France ont déjà réservé. Comme lors d'une convention, les dédicaces et selfies sont payants (10 euros un selfie, 20 euros un autographe ou 25 euros le pack Selfie et autographe). Trois cents créneaux étaient disponibles et ils sont quasiment déjà tous complets.

Un acteur de Harry Potter au Havre. - Échoppe des Sorciers

Stanislav Yanevski est un acteur emblématique dans le quatrième volet de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu. Il joue le rôle d'un célèbre joueur de Quidditch Bulgare qui excelle au poste d'attrapeur. C'est également un étudiant de Durmstrang, l'école de magie dirigée par Igor Karkaroff.

Lors du tournoi des Trois Sorciers organisé à Poudlard, il affronte Harry Potter, Cédric Diggory et Fleur Delacour dans une série de trois épreuves.

L'Échoppe des Sorciers - centre Coty du Havre - réservation pour Stanislav Yanevski : www.echoppedessorciers.fr