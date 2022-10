Rouen. Flambée des prix de l'électricité : des poêles à bois et des cheminées comme chauffage d'appoint

L'hiver approche à grands pas. Pour se chauffer, plusieurs sources de chaleur sont utilisées en Normandie par les particuliers : chauffage électrique, au sol, au gaz… Dans l'agglomération rouennaise, certains habitants combinent deux types de chauffage, dont l'un nécessite du bois. Il s'agit en général d'une cheminée et d'un poêle à bois. Et cette combinaison possède différents avantages. "Je suis chauffé à l'électrique, mais ça commence à coûter cher, livre Michel Prévert, habitant de Grand-Quevilly. Depuis neuf ans, j'ai fait installer un poêle à bois dans ma maison." Pour le Grand-Quevillais, l'utilisation de ce type de chauffage est aussi pratique. "S'il y a une panne électrique, au moins, le poêle à bois fonctionnera toujours !" Et il n'est pas le seul à avoir opté pour un chauffage d'appoint utilisant du bois. Julien Triquet lui, habite Bois-Guillaume. "Nous avons une pompe à chaleur et un chauffage au sol, en tout cas pour le rez-de-chaussée. Lorsqu'il ne fait pas trop froid, la pompe à chaleur est suffisante, mais quand les températures deviennent négatives, on enclenche la cheminée pour avoir plus de confort. On apprécie cette combinaison-là."

Effectuer un ramonage avant d'utiliser son poêle ou sa cheminée

Reportage avec l'entreprise Ramona Impossible de lire le son.

Alors que le prix de l'électricité augmente, depuis plusieurs mois, les sociétés de ramonage sont débordées en Normandie. Preuve que les particuliers normands n'ont pas délaissé les moyens de chauffage nécessitant du bois. C'est le cas de la société Ramona, de Bihorel. "Je ne peux pas donner de rendez-vous avant le 20 décembre. D'habitude, j'ai un mois de délai d'attente, mais en ce moment, c'est deux ! C'est incroyable", témoigne Thierry Bertheaume, directeur de l'entreprise bihorellaise. Et d'ailleurs, le professionnel le précise : "Selon le règlement départemental en Seine-Maritime, les personnes qui chauffent au poêle ou avec un insert doivent procéder à un ramonage deux fois par an, une fois en début et une autre à la fin de la saison." Quant aux cheminées, un ramonage suffit. Le risque majeur : que "le monoxyde de carbone se dégage et avoir des problèmes d'intoxication".