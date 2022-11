Place du commerce. Les nouveaux venus du commerce havrais

L'allée Aimé Césaire,

Début octobre, la toute nouvelle allée Aimé Césaire du Havre a été inaugurée. Piétonne, elle va accueillir sept commerces.

Brasserie LH Station Café - Une cuisine maison et basée sur des produits frais et locaux.

Les éleveurs de la Charentonne - L'enseigne est née en 2005, grâce à cinq agriculteurs de l'Orne. Ils ont fédéré des dizaines d'autres éleveurs de Normandie, de Mayenne et de la Sarthe pour proposer une viande de qualité. C'est aussi une crémerie, une épicerie et une cave à vins.

Galerie-librairie du livre d'art HATCH - C'est le projet du Studio Courte Échelle, un organisme associatif havrais qui promeut le livre d'artiste et l'image imprimée.

Boulangerie-pâtisserie Chardon - Les fondateurs, Géraldine et Jean-Philippe, sélectionnent leurs farines pour une qualité optimale, des pains biologiques au levain naturel avec des farines issues de variétés anciennes de céréales.

Graine en Main - Les fruits et légumes de l'association, qui cultive plusieurs hectares dans le pays de Caux.

Le Craft Bar - La bière est produite de façon artisanale et le menu conçu à partir de produits de saison et locaux.

Axès - Un espace de coworking géré par Logeo Seine et des services de proximité (envoi et réception de colis, prêt de matériel et aide administrative).