Fécamp. La fête du hareng, une tradition ancrée

C'est l'un des événements incontournables de Fécamp : la fête du hareng. Cette année, elle se déroulera samedi 26 et dimanche 27 novembre. C'est un rendez-vous millénaire. Dès 1030, la pêche du hareng est attestée à Fécamp. En 1088, le Duc Robert II, fils aîné de Guillaume le Conquérant, autorise l'abbaye de Fécamp à établir une foire annuelle "qui durera tant que la pêche aux harengs existera". Une charte est donc rédigée pour officialiser cet accord. Le pape Alexandre III autorise, en 1170, de pêcher le hareng le dimanche et les jours fériés. Nommé le "poisson roi" dès le Moyen Âge, le hareng fit ainsi la fortune du port de Fécamp.

Une fête en quatre parties

La boucane du Grand-Quai

Elle accueillera l'élection de la Reine du Hareng, organisée par l'association le Dundee Indépendant. L'élection aura lieu le samedi à 16 heures. La lauréate se verra élue à la ferveur des acclamations de la foule. À 11 heures le lendemain, la Reine recevra son prix (son poids en kilos de harengs) et déambulera au cœur de la fête pour célébrer son règne.

La boucane accueillera également des concerts ainsi que des activités culturelles à destination des familles dans le bâtiment et mettra la cour à disposition de René et Yohan, saurisseurs hollandais.

Le village des grilleurs

C'est le poumon de cette fête du hareng. Il réunit les différentes associations fécampoises, proposant aux visiteurs du hareng grillé sur place durant tout le week-end. L'occasion leur est donnée de récolter des fonds pour financer leurs actions. Des stands de restauration seront disposés en différents points de la fête.

Le village des associations maritimes et des pêcheurs

C'est l'occasion de mettre à̀ l'honneur le patrimoine fécampois et présenter les différents métiers de la pêche.

Le village des commerçants

Il est essentiellement composé de stands de métiers de bouche en lien avec le thème de la fête afin de garantir son esprit et son authenticité.

Le hareng en fête dans toute la Seine-Maritime

La fête du hareng est célébrée tout le mois de novembre le long du littoral seinomarin. Cela commencera par la 15e Harengade, le week-end des 12 et 13 novembre au Tréport, dans une ambiance musicale et dansante. À Dieppe, on organise la foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, le week-end des 19 et 20 novembre. Une fête où les produits et les métiers de la mer sont mis à l'honneur. Le dimanche 20 novembre, Saint-Valery-en-Caux accueillera les visiteurs pour sa foire au hareng. Toute la journée, seront prévus des démonstrations, des défilés et des concerts de chants marins. Cette saison de la fête du hareng se terminera donc par celle de Fécamp, les 26 et 27 novembre.