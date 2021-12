Partez tranquille en vacances

L'opération "Tranquillité vacances" ? C'est simple et rapide. Il suffit de vous rendre dans poste de police et de gendarmerie le plus proche de chez vous afin de signaler votre départ. Des équipes sont en effet mises en place durant la période estivale pour effectuer des rondes et protéger les biens des vacanciers !

En Seine-Maritime, près de 2000 foyers ont déjà eu recours à ce dispositif en déposant un dossier.

Pour épauler l'action des services de l'ordre il est demandé à la population de signaler tout comportement ou véhicule suspects qu'elle pourrait avoir repéré dans le voisinage. Ces signalements pourront permettre à la police ou à la gendarmerie d'intervenir rapidement.