Près de Rouen. Incendie dans un appartement, une victime prise en charge

L'incendie a eu lieu aux environs de 16 h 42 d'après les pompiers de Seine-Maritime. Le feu est parti d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, allé Louise Michel à Amfreville-la-Mi-Voie, non loin de Rouen. Une victime, qui a pu être sortie avant l'arrivée du médecin du SMUR, a été prise en charge. On ne connaît pas, pour l'heure, son état de santé. Un bilan est toujours en cours selon les secours. Au moins 19 pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour mettre fin à l'incendie.