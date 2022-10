Miss Normandie 2022. Les votes sont ouverts !

L'élection de Miss Normandie se déroule vendredi 21 octobre au Carré des Docks du Havre. Mais le public peut d'ores et déjà voter pour sa candidate coup de cœur par SMS, jusqu'à 20 heures.

Qualifiée parmi les six finalistes

Parmi les douze jeunes femmes en lice, la candidate obtenant le plus de votes décrochera automatiquement une place parmi les six finalistes. Les cinq autres seront désignées par les 2000 spectateurs réunis au Carré des Docks. C'est ensuite le jury qui aura le dernier mot et désignera Miss Normandie et ses dauphines parmi les six finalistes.

Pour voter, il faut envoyer NORMANDIE suivi du numéro de la candidate au 71415 (0,75 cts + coût SMS). Les votes sont ouverts jusqu'à 20 heures.

A chaque candidate son numéro. - Miss Normandie