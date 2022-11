Alençon. Festival des cultures urbaines : culture, art et sport

La troisième édition du Festival des cultures urbaines d'Alençon, organisé par Zone 61, a débuté fin octobre et se poursuit avec de nombreux rendez-vous jusqu'au samedi 26 novembre. Cette culture, c'est bien sûr le rap, le graff, la danse hip-hop, mais c'est surtout un véritable outil d'éducation populaire. Ce festival mêle de la musique, notamment avec les concerts de rap à La Luciole du Rennais Lujipeka le vendredi 11 novembre, ou de Ben Plg le jeudi 17. Mais ce sera aussi une battle de graff entre douze artistes, du samedi 18 au vendredi 25 novembre, sur le parvis d'Anova, ou encore le Comedy-club vendredi 18 novembre, avec quatre artistes dont Romain Harel, Redouane Harjane et Hicham Benjoudar. Sans oublier des conférences sur la breakdance et sur le hip-hop, une rando graff à vélo, le concours "Alençon a du talent", un stage de danse, et Wiba 2022, la neuvième battle internationale de danse hip-hop d'Alençon, toujours à Anova.

Pratique. Détail et réservation sur mouvementhiphop.fr.