Bonne table près de Caen. Le Mess, repas copieux à prix abordable

C'est au milieu de bureaux à Bretteville-sur-Odon que le restaurant Le Mess est installé. Lorsqu'on rentre dans le bâtiment à la façade violette, flashy, l'ambiance y est très chaleureuse. On nous accueille avec le sourire et, en guise d'apéritif, nous avons le droit à de la tapenade et ses toasts grillés. Idéal pour me faire plaisir avant de commencer mon repas ! "Les produits sont frais, faits sur place et en majorité locaux", précise Julien Ménard, chef exécutif du restaurant Le Mess, mais aussi du Bistronome, L'Entre-deux et La Maison d'Italie à Caen. Nous optons pour le menu entrée, plat, dessert. En entrée, je me tourne vers une salade de tomates mozzarella. Je préfère rester sur quelque chose de léger avant d'entamer le plat qui me fait de l'œil : le burger au chèvre. Le serveur nous propose d'attendre après le plat, "si l'on a encore faim", pour prendre commande du dessert.

Service express

Ici, une fois les commandes passées, les plats sont servis en quelques minutes. "On part du principe que les gens ont une heure de pause, ils doivent donc pouvoir manger chez nous en 45 minutes." En effet, la clientèle visée est avant tout une clientèle de bureau. "On propose une cuisine simple et réconfortante, sourit Julien Ménard. Le burger, les croque-monsieur façon pain perdu marchent très bien et on les change régulièrement." La salade est rafraîchissante. Quant au burger, accompagné de ses frites, il est très copieux.

Salade de tomates et mozzarella.

Au final, nous avons bien été conseillés, puisque je n'ai plus de place pour un dessert. Dommage, je me serais bien laissée tenter par la mousse au chocolat ou la tarte tatin.

Je finis par un café pour digérer le tout. L'entrée et le plat m'auront coûté 14,50 euros. Avec le dessert, il faut compter 3 euros de plus. "Nous voulons un bon rapport qualité/prix", ajoute Julien Ménard. Pari réussi !

Pratique. Le Mess, 37 rue Jean-Louis Cartigny à Bretteville-sur-Odon. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures. Tél. 02 61 53 67 19.