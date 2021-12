Bonne table à Caen. Le Bistronome, du fait maison à pas cher

Le Bistronome porte bien son nom. Une ambiance bistro règne dès l'entrée dans ce restaurant caennais. Et la bonne humeur. Derrière le masque, j'y vois le sourire de Jérémy Serin, le responsable de salle. Le soleil d'automne m'aurait presque motivée à déjeuner dehors mais, frileuse comme je suis, je m'installe au chaud, entre guirlandes et sapin de Noël. Le restaurant est dans les temps, un chouette carrousel qui tourne sur le bar me plonge déjà dans la féerie de Noël.

Le cheesecake au zeste de citron vert

Je suis comme une enfant. À l'image de Keyhann Miralaei qui gère son restaurant "comme Walt Disney. Je veux que les clients repartent avec le sourire. On n'est pas des commerciaux. On est là pour accueillir les gens et leur servir ce qu'ils veulent". Ça tombe bien, mon ventre gargouille. J'opte pour une assiette de grosses coquillettes aux cèpes et dés de comté. Le chef ne triche pas sur la portion. Je termine mon repas par une note sucrée de crème brulée maison. Mon péché mignon. Le tout pour seulement 15,10 €. J'ai rarement vu un prix aussi bas. "J'ai toujours aimé le modèle économique de l'opérateur Free. Je voulais faire pareil, mais au restaurant, explique le responsable mi-français, mi-iranien. On a les mêmes prestations que les autres, mais à moins cher." Ce qui lui permet d'appliquer ces prix, c'est son organisation. "On décline un produit sous plusieurs formes. Par exemple, on prépare un poulet pour une entrée, un poulet aux morilles, ou à l'indienne dans la salade césar. On gagne du temps au niveau de la préparation." La carte change trois fois par an. En plus, le chef Julien Ménard propose une entrée, deux plats et un dessert en suggestion tous les jours. Leur spécialité ? Le cheesecake au zeste de citron vert "fait à l'américaine, insiste le gérant. Contrairement à l'anglaise, c'est très léger, aussi onctueux que la crème d'un Kinder Pingui !", plaisante Keyhann.

Pratique. Le Bistronome, 31 rue Prairies-Saint-Gilles à Caen. Ouvert 7J/7, de 9 h 30 à 23 heures. Tél. 02 31 93 64 23.