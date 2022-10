Près de Caen. Assassinat : qui a tiré sur Théo ? Deux des quatre accusés ciblés

Depuis plus de trois ans, les proches de Théo Perrelle attendent des réponses. Depuis lundi 17 octobre, quatre hommes âgés de 20 à 23 ans sont jugés par les assises du Calvados à Caen. Ils sont tous les quatre jugés pour assassinat. Les faits remontent à 2019. Le jeune Théo Perelle, "gentil, toujours prêt à rendre service", selon sa famille, a été tué par balle à l'âge de 19 ans, à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen.

"Un mauvais regard"

L'un des quatre accusés, Sid Ahmed Hattabi, est incarcéré à la maison d'arrêt du Havre depuis le 31 mai 2019. Les autres comparaissent libres. À noter que le plus jeune était mineur au moment des faits. C'est pourquoi un huis clos partiel a été décrété, le public n'ayant pas eu accès à la salle d'audience.

Le drame s'est produit dans la nuit du 18 au 19 mai 2019, vers une heure du matin. Une heure plus tôt, Théo est avec des amis. Il croise, pour son malheur, Sid Ahmed Hattabi, 23 ans. Les deux garçons se sont connus pendant leur enfance car ils fréquentaient le même club de foot. Aux dires de l'accusé, à la barre, ils ont échangé un "mauvais regard". Il dit à Théo : "Je vais revenir", puis trace son chemin et croise des amis, deux des co-accusés, âgés de 21 et 22 ans.

Au premier, il raconte "l'embrouille" avec la future victime. Ensemble, ils vont dans le garage de cet ami pour chercher un fusil à pompe. Ce que conteste ce prévenu, qui dit que Monsieur Hattabi l'a quitté et est revenu avec ce fusil. Sid Ahmed Hattabi tire un coup de feu en l'air puis donne un coup de crosse à Théo. Celui-ci tombe. Les autres aussi donneront des coups à Théo et le mineur dira qu'il voulait juste séparer les belligérants. C'est alors qu'un deuxième coup de fusil est tiré, blessant grièvement la victime, qui décédera au CHU de Caen le lendemain soir.

Mais là, les récits divergent, Sid Ahmed Hattabi nie avoir tiré une deuxième fois. Les accusés se renvoient la responsabilité. Alors, qui a tué Théo ? A priori personne n'a rien vu. Le procès se poursuit jusqu'au vendredi 21 ou au lundi 24 octobre.