Caen. Audrey Lebas, première femme au sein de la Tripière d'or

Le concours de la meilleure tripe à la mode de Caen se tient ce week-end des 15 et 16 octobre. Pour la première fois en 70 ans, la confrérie de la Tripière d'or tient une femme dans ses rangs. Il s'agit d'Audrey Lebas, Caennaise de 25 ans. "C'est un rayon de soleil. Elle est pétillante et joviale. Elle défend de belles valeurs", sourit Jacques Lelandais.

Fini les clichés

Le grand maître de la confrérie ne tarit pas d'éloges envers la jeune femme. Elle veut combattre les vieux clichés. "On a souvent associé la grande cuisine aux hommes. Ce qui faisait peur pour les femmes, c'était le fait de goûter entre 10 et 15 tripes par concours, mais il faut juste savoir fixer ses limites, explique-t-elle. Le goût, on l'a tous. Dès lors qu'on aime les tripes, on est tous capables de juger."

Audrey Lebas aux côtés de Jacques Lelandais, grand maître de la confrérie de la Tripière d'or.

Les tripes, Audrey y a été habituée pendant son enfance. "Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours mangé des tripes chez moi." L'idée de rejoindre la confrérie a germé grâce à son compagnon, aussi jurat au sein de la confrérie, lui depuis trois ans.

Pour juger la meilleure tripe, il y a tout un protocole. Ce week-end, les préparations de plus de 130 participants sont regardées de près et notées sur un total de 80 points. Audrey Lebas résume les différents critères. "Il y a l'aspect, la couleur de la sauce, l'odorat, voir s'il y a un beau bouquet, et enfin le goût évidemment." Le lauréat sera annoncé dimanche 16 octobre, à 18 heures.